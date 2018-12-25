Новому главе Росстата предстоит вернуть доверие к госстатистике
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил главу Росстата. Новому руководителю предстоит наладить работу ведомства, которое нередко подвергалось критике в последнее время. Об этом пишет News.ru.
Замену руководства в Росстате эксперты связывают с двумя обстоятельствами. Одно из предположений — опытному чиновнику (работал в двух региональных правительствах) предстоит реформировать ведомство, которре в последние годы оторвалось от реальности. Орган обвиняли в рисовании красивых картинок, вместо того, чтобы служить глазами Кремля, помогающими максимально достоверно оценивать состояние дел в стране. Другое обстоятельство — замена главы Росстата происходит на фоне предстоящей всероссийской переписи населения. Здесь речь идет об обеспечении объективной статистической картины, а также о контроле над расходованием 50 миллиардов рублей, выделяемых на перепись.
Малков начал работать в правительстве Саратовской области в 2003 году, при губернаторе Дмитрим Аяцкове. В 2005 году президент назначил главой региона директора Балаковской атомной станции Павла Ипатова. Как пишет News.ru, именно при Ипатове карьера Малкова пошла в гору. В 2006 году он был назначен заместителем министра экономического развития и торговли, а через четыре года возглавил комитет по информатизации Саратовской области, после чего стал зампредом правительства. В 2012 году Ипатов был переведен в Москву. В это же время в столицу отправился и Малков.
Теперь уже бывший глава Росстата 60-летний Александр Суринов руководил ведомством девять лет. За это время к главному органу статистики накопилось множество претензий. Недоверие общества к официальной статистике традиционно, зато такое же отношение со стороны экономического блока правительства — это уже серьезно. В СМИ неоднократно проходила информация, что Минэкономразвития перестало использовать в работе данные Росстата, поскольку они расходились с собственными данными ведомства. Писали так же, что по ряду показателей методика подсчета федерального органа статистики является тайной для всех, кроме самого Росстата.
Критический момент настал в начале прошлого года, когда тогдашний глава Минэкономразвития Максим Орешкин открыто заявил, что представленные статистическим ведомством данные о падении объема производства и доходов населения «нерепрезентативны по фундаментальным техническим причинам». Министр аргументировал: данные были искажены из-за того, что за точку отсчета Росстат брал данные високосного 2016 года. Также на результатах сказался перенос на февраль 2017 года дополнительных праздничных дней. Орешкин публично заявил, что Росстат использует неправильную методику, из-за чего его «оценки базируются не на реальных данных». Вскоре Росстат перешел из прямого подчинения правительству в подчинение Минэкономразвития.