Новому главе Росстата предстоит вернуть доверие к госстатистике

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил главу Росстата. Новому руководителю предстоит наладить работу ведомства, которое нередко подвергалось критике в последнее время. Об этом пишет News.ru.

Замену руководства в Росстате эксперты связывают с двумя обстоятельствами. Одно из предположений — опытному чиновнику (работал в двух региональных правительствах) предстоит реформировать ведомство, которре в последние годы оторвалось от реальности. Орган обвиняли в рисовании красивых картинок, вместо того, чтобы служить глазами Кремля, помогающими максимально достоверно оценивать состояние дел в стране. Другое обстоятельство — замена главы Росстата происходит на фоне предстоящей всероссийской переписи населения. Здесь речь идет об обеспечении объективной статистической картины, а также о контроле над расходованием 50 миллиардов рублей, выделяемых на перепись.

Малков начал работать в правительстве Саратовской области в 2003 году, при губернаторе Дмитрим Аяцкове. В 2005 году президент назначил главой региона директора Балаковской атомной станции Павла Ипатова. Как пишет News.ru, именно при Ипатове карьера Малкова пошла в гору. В 2006 году он был назначен заместителем министра экономического развития и торговли, а через четыре года возглавил комитет по информатизации Саратовской области, после чего стал зампредом правительства. В 2012 году Ипатов был переведен в Москву. В это же время в столицу отправился и Малков.

Теперь уже бывший глава Росстата 60-летний Александр Суринов руководил ведомством девять лет. За это время к главному органу статистики накопилось множество претензий. Недоверие общества к официальной статистике традиционно, зато такое же отношение со стороны экономического блока правительства — это уже серьезно. В СМИ неоднократно проходила информация, что Минэкономразвития перестало использовать в работе данные Росстата, поскольку они расходились с собственными данными ведомства. Писали так же, что по ряду показателей методика подсчета федерального органа статистики является тайной для всех, кроме самого Росстата.