Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

 Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

 СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

 Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны
Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

 Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

 СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

 Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны
15:55   25 Декабря 2018
Россия

МИД РФ осуждает теракт в Ливии

МИД РФ осуждает теракт в Ливии

Министерство внутренних дел РФ опубликовало заявление в связи с терактом в столице Ливии городе Триполи. Москва надеется, что организаторы и заказчики теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание, сказано в нем.

Россия решительно осуждает эту «кровавую акцию». В министерстве уверены, что подобные вылазки радикалов, которые хотят ввергнуть Ливию в хаос и запугать местных жителей, не помешают продвижению политического процесса в стране. В частности, речь идет о подготовке к выборам, которые помогут сформировать эффективные институты власти в стране.

Ранее в СМИ появилась информация, что у здания МИД Ливии прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что теракт совершил смертник. В результате погибли три человека, еще десять пострадали.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#теракт #ливия #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...