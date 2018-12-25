МИД РФ осуждает теракт в Ливии

Министерство внутренних дел РФ опубликовало заявление в связи с терактом в столице Ливии городе Триполи. Москва надеется, что организаторы и заказчики теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание, сказано в нем.

Россия решительно осуждает эту «кровавую акцию». В министерстве уверены, что подобные вылазки радикалов, которые хотят ввергнуть Ливию в хаос и запугать местных жителей, не помешают продвижению политического процесса в стране. В частности, речь идет о подготовке к выборам, которые помогут сформировать эффективные институты власти в стране.

Ранее в СМИ появилась информация, что у здания МИД Ливии прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что теракт совершил смертник. В результате погибли три человека, еще десять пострадали.