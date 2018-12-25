Карельский подросток, спасший попавшую в шторм рыбачку, награжден медалью МЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ наградило медалью «За спасение погибающих на водах» шестнадцатилетнего Михаила Логинова – жителя деревни Лонгасы на Большом Клименецком острове, который в сентябре спас пожилую женщину, попавшую в шторм на Онежском озере.

Об этом во вторник сообщает интернет-портал «Отражение.Карелия».

В частности, издание сообщает, что пенсионерка вышла на озеро, чтобы проверить ряпушковые сети, однако предварительно не ознакомилась с прогнозом погоды и угодила в шторм – высота волн в открытом Онего достигала 1,5-2 метров. Женщине на половину затопленном катере удалось причалить к острову, сама она промокла до нитки.

Пожилая рыбачка, оказавшаяся в полном одиночестве на скалистом берегу в разгар шторма, стала кричать и звать на помощь. Ее крики на Большом Клименецком острове услышал Михаил Логинов, который живет там в деревне Лонгасы с отцом и младшим братом.

«В начале десятого вечера, когда уже стемнело, я вышел на улицу и сквозь порывы ветра услышал какой-то странный звук. Словно кошка мяукала. Позвал папу, прислушались вместе и поняли, что кто-то кричит со стороны озера», - рассказал подросток.

По его словам, они с отцом быстро приняли решение и он, оставив папу с маленьким братишкой, сам одел спасательный жилет, прыгнул в лодку и направился на звук – на маленький скалистый островок по соседству, откуда как он понял и доносились призывы о помощи. Михаил смог доплыть на лодке до берега, подобрать женщину и переправить ее к своему дому, где ранее, как по заказу, была протоплена баня.

Погода улеглась лишь через день, и только тогда Елизавета Павловна смогла вернуться к себе на остров Ерницкий, где она живет каждое лето.

Как отмечает интернет издание «Отражение. Карелия», после того, как стало известно о награждении Михаила Логинова медалью МЧС, встал вопрос, как ее вручить подростку, ведь к нему на остров в это время года можно попасть только на вертолете.