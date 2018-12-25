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15:49   25 Декабря 2018
Россия

РФ расширила контрсанкции против Киева более чем на 200 лиц и компаний

РФ расширила контрсанкции против Киева более чем на 200 лиц и компаний

Правительство РФ увеличило список украинских юридических и физических лиц, которые попали под контрсанкции России, более чем на 200 лиц и организаций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что подписал постановление правительства РФ об увеличении списка физических и юридических лиц, против которых Россия применит специальные экономические меры.

Это связано с недружественными действиями Киева в отношении россиян и юрлиц.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #санкции

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