Правительство РФ увеличило список украинских юридических и физических лиц, которые попали под контрсанкции России, более чем на 200 лиц и организаций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что подписал постановление правительства РФ об увеличении списка физических и юридических лиц, против которых Россия применит специальные экономические меры.

Это связано с недружественными действиями Киева в отношении россиян и юрлиц.