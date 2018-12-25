Медведев назначил новым главой Росприроднадзора Светлану Радионову

Пресс-служба правительства РФ заявила об этом во вторник, 25 декабря.

Светлана Радионова назначена главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Радионова указом Медведева освобождена от должности замглавы Ростехнадзора. На этом посту она курировала угольную промышленность. Рассмотреть кандидатуру Радионовой предложил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Бывший глава Росприроднадзора Артем Сидоров уволился в июле 2018 года. Почти полгода организацией в качестве врио руководил Амирхан Амирханов. С ноября он является заместителем главы Росприроднадзора.