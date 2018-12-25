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15:28   25 Декабря 2018
Россия

Отношения Москвы и Минска имеют тенденцию к росту товарооборота — Путин

Отношения Москвы и Минска имеют тенденцию к росту товарооборота — Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Белоруссии есть тенденция к росту товароборота. 

Об этом сообщает ТАСС. Президент РФ считает развитие отношений Москвы и Минска успешными. Так он открыл переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. По словам Путина, товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 32 миллиарда долларов в 2017 году.

В текущем году еще свыше 12% рост к базе прошлого года, подчеркнул лидер. Путин также анонсировал обсуждение энергетических спорных вопросов.

Путин и Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество, рассмотрят задачи взаимодействия двух стран, а также затронут проблемы РФ и Белоруссии.

Лукашенко беспокоит, что Москва больше не воспринимает отношения с Минском «как братские». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для Кремля Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами, а все спорные вопросы президенты обсудят в Москве.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #белоруссия #лукашенко #товарооборот

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