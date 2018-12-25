Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

 Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

 СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

 Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны
Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

 Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

 СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

 Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны
16:14   25 Декабря 2018
Россия

Суд отменил решение о закрытии цирка в Екатеринбурге

Суд отменил решение о закрытии цирка в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отменил решение о закрытии Екатеринбургского цирка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Ленинский суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры об остановке работы учреждения с 1 ноября из-за  нарушений правил пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе, предыдущее решение суда отменено, а прокуратуре отказано в иске о прекращении деятельности цирка. Областной суд обязал Также суд обязал цирк устранить нарушения.

В течение месяца руководство учреждения должно отчитаться о работе в коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #суд #цирк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...