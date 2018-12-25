Суд отменил решение о закрытии цирка в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отменил решение о закрытии Екатеринбургского цирка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Ленинский суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры об остановке работы учреждения с 1 ноября из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе, предыдущее решение суда отменено, а прокуратуре отказано в иске о прекращении деятельности цирка. Областной суд обязал Также суд обязал цирк устранить нарушения.

В течение месяца руководство учреждения должно отчитаться о работе в коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда.