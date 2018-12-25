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15:47   25 Декабря 2018
Россия

Все подозреваемые по делу о пожаре в шахте «Уралкалия» арестованы судом в Соликамске

Все подозреваемые по делу о пожаре в шахте «Уралкалия» арестованы судом в Соликамске

Об этом из зала суда сообщает агентство ТАСС.

«В отношении всех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Подозреваемыми по делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности в ходе строительных, горных и других работ, повлекшее смерть более двух человек» являются четыре сотрудника подрядной организации «УС-30» - это горные мастера Игорь Чукаев и Андрей Купришкин, начальник объекта Андрей Артюхин и начальник пятого участка шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев.

Все подозреваемые будут находится под стражей до 22 февраля 2019 года.

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Автор: Александр Люблинский
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