Все подозреваемые по делу о пожаре в шахте «Уралкалия» арестованы судом в Соликамске

Об этом из зала суда сообщает агентство ТАСС.

«В отношении всех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Подозреваемыми по делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности в ходе строительных, горных и других работ, повлекшее смерть более двух человек» являются четыре сотрудника подрядной организации «УС-30» - это горные мастера Игорь Чукаев и Андрей Купришкин, начальник объекта Андрей Артюхин и начальник пятого участка шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев.

Все подозреваемые будут находится под стражей до 22 февраля 2019 года.