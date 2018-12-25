Россияне в 2018 году потратили 20 триллионов рублей, используя карты — Сбербанк

Организация в конце года проводит исследование «Банковские тренды 2018». По предварительным оценкам, траты россиян в уходящем году через банковские карты составят 20 триллионов рублей.

Статистика показывает, что увеличение расходов по картам в рознице составило 34% в годовом выражении. Общая сумма банковских операций стремится к 20 триллионам рублей. В Сбербанке считают, что рост трат связан с восстановлением активности потребителей, а также с увеличением доли безналичных расчетов.

Прирост заметен там, где траты обычно характеризуются низким средним чеком. В эту категорию попали рестораны быстрого питания и мелкие продуктовые магазины. В банке отметили, что данные говорят о проникновении безналичных платежей в этот сектор.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в конце ноября сообщила, что склонность россиян к покупкам — абсолютно нормальный процесс после спада. В ЦБ не видят рисков для финансовой стабильности.