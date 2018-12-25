Путин встретится с представителями бизнеса 26 декабря
Президент РФ Владимир Путин 26 декабря проведет встречу с более чем 60 представителями деловых кругов страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в Кремль приглашены более 60 бизнесменов — руководителей частных и государственных компаний, банков и объединений предпринимателей.
Ранее сообщалось, что в этот же день Путин приедет в Дом правительства, где пройдет ежегодная встреча с кабмином. Президент традиционно перед Новым годом приезжает в Дом правительства на Краснопресненской набережной. На встречах с министрами он оценивает работу правительства и поздравляет министров с грядущими праздниками.