Путин встретится с представителями бизнеса 26 декабря

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря проведет встречу с более чем 60 представителями деловых кругов страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что в Кремль приглашены более 60 бизнесменов — руководителей частных и государственных компаний, банков и объединений предпринимателей.