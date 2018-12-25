Арестованы два подозреваемых по делу о пожаре на шахте в Соликамске

Суд города Соликамск арестовал двух подозреваемых в деле о пожаре на шахте «Уралкалия», в результате которого погибли девять горняков. Заседания по двум другим фигурантам продолжатся.

Суд рассматривает материалы в отношении четырех сотрудников ФГУП «УС-30 СМУ-680» — горных мастеров Андрея Купришкина и Игоря Чукаева, начальника объекта шахтостроительного комплекса Андрея Артюхина и начальника участка шахты Максима Канищева. Их подозревают в «нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть 3 и более человек».

Во вторник было принято решение арестовать Купришкина и Чукаева до 22 февраля.