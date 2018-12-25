Ростовцев об уходе Шипулина: Нужно принять ситуацию и переждать

Серебряный призер Олимпийских игр, депутат ЗакС Красноярского края Павел Ростовцев считает, что проблемы Антона Шипулина были неизбежными, поэтому их нужно принять. Слова политика передал портал «360».

Шипулин ранее заявил об уходе из спорта. На пресс-конференции он заявил, что спорт стал «очень грязным». Антон считает, что в отношении России действуют двойные стандарты, поэтому ему не хотелось бы унижаться и выслушивать необоснованные обвинения.

Ростовцев отметил, что уход Шипулина не стал неожиданностью. Здесь нужно обратить внимание на мотивацию спортсмена заниматься биатлоном в будущем. Если желания нет, то крайне тяжело посещать тренировки, бороться с трудностями и переживать неудачи, пояснил Ростовцев.

Политик рассказал, что будучи спортсменом, не испытывал такого давления, как Шипулин. Биатлониста не пустили на Олимпийские игры и дали понять, что такое случится и в будущем. С таким не каждый может справиться, считает Ростовцев.

Нельзя сегодня отгородить спортсмена от влияния политики, полагает депутат. Поэтому ситуацию нужно принять такой, какая она есть, а «новый виток» нужно выдержать.