Жертвами страшного ДТП в Конго стали около 50 человек

Автобус и грузовик столкнулись во вторник в Демократической республике Конго, в результате чего погибли порядка 50 человек.

Об этом, ссылаясь на данные местных властей сообщает издание Okapi.

Отмечается, что страшная авария произошла в городе Кисанту, поблизости от отеля Mbuela Lodge. По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение водителями скоростного режима.

Напомним: накануне в Демократической республике Конго произошел второй за несколько дней инцидент с самолетами марки «Ан». В понедельник 24 декабря военно-транспортный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту города Бени, что в провинции Северное Киви. В результате инцидента, как отмечалось, никто не погиб, но тяжелые ранения получили 15 военнослужащих армии Конго.