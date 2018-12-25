Беглова не устраивает уровень инвестиционных проектов в Петербурге

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга заявил, что недоволен уровнем реализуемых в городе инвестиционных проектов на заседании городского правительства.

Об этом сообщает ТАСС. По мнению врио губернатора, такой уровень не оказывает серьезного влияния на экономику Петербурга. Он привел в пример удачные инвестиции прошлых лет — аэропорт «Пулково», Вторую сцена Мариинского театра, строительство завода Toyota.

Беглов подчеркнул,что по инвестициям на душу населения Петербург проигрывает не только Москве, но и Ленбласти и Татарстану. Врио губернатора уверен, что правительству нужно перестраивать инвестиционную политику, иначе не получится заработать деньги и создать нормальные условия для города и его жителей.

Ранее в начале текущего года власти Петербурга объявляли, что в 2017 году город реализовал 24 промышленных инвестпроекта, такой уровень планировалось сохранить.