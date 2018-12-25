Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

 Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

 СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

 Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны
Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

 Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

 СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

 Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны
15:06   25 Декабря 2018
Россия

Беглова не устраивает уровень инвестиционных проектов в Петербурге

Беглова не устраивает уровень инвестиционных проектов в Петербурге

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга  заявил, что недоволен уровнем реализуемых в городе инвестиционных проектов на заседании городского правительства.

Об этом сообщает ТАСС. По мнению врио губернатора, такой уровень не оказывает серьезного влияния на экономику Петербурга. Он привел в пример удачные инвестиции прошлых лет — аэропорт «Пулково», Вторую сцена Мариинского театра, строительство завода Toyota.

Беглов подчеркнул,что по инвестициям на душу населения Петербург проигрывает не только Москве, но и Ленбласти и Татарстану. Врио губернатора уверен, что правительству нужно перестраивать инвестиционную политику, иначе не получится заработать деньги и создать нормальные условия для города и его жителей.

Ранее в начале текущего года власти Петербурга объявляли, что в 2017 году город реализовал 24 промышленных инвестпроекта, такой уровень планировалось сохранить. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#петербург #инвестиции #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...