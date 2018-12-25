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14:55   25 Декабря 2018
Россия

Аварийные службы Москвы в праздники будут работать круглосуточно

Аварийные службы Москвы в праздники будут работать круглосуточно

Столичные аварийные службы во время новогодних праздников будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Городские власти приняли меры по организации бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также по обеспечению общественной безопасности на массовых мероприятиях.

Для устранения возможных аварий на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы 1290 бригад. В полной готовности находятся 745 единиц техники и более 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #праздники

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