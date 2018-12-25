Медведев расширил санкционный список по Украине

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник расширил список украинских юридических и физических лиц, в отношении которых вводятся специальные ограничительные меры.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», - сообщил премьер-министр в своем микроблоге Twitter.

По словам Медведева, данная мера была продиктована необходимостью защищать интересы российского государства, а также граждан и компаний России.