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14:48   25 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник расширил список украинских юридических и физических лиц, в отношении которых вводятся специальные ограничительные меры.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», - сообщил премьер-министр в своем микроблоге Twitter.

По словам Медведева, данная мера была продиктована необходимостью защищать интересы российского государства, а также граждан и компаний России.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #санкции #медведев

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