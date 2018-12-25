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15:16   25 Декабря 2018
Россия

Путин приедет в Дом правительства РФ на традиционную встречу с камбином 26 декабря

Путин приедет в Дом правительства РФ на традиционную встречу с камбином 26 декабря

Российский лидер Владимир Путин в среду, 26 декабря, приедет в Дом правительства России на традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом министров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. На встрече обсудят итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, актуальные текущие задачи, передают в пресс-службе.

Путин традиционно перед Новым годом приезжает в Дом правительства на Краснопресненской набережной. На встречах президент России, обычно, оценивает работу правительства и поздравляет министров с праздниками, а также затрагивает самые актуальные вопросы повестки.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #кабмин #дом правительства

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