Путин приедет в Дом правительства РФ на традиционную встречу с камбином 26 декабря

Российский лидер Владимир Путин в среду, 26 декабря, приедет в Дом правительства России на традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом министров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. На встрече обсудят итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, актуальные текущие задачи, передают в пресс-службе.

Путин традиционно перед Новым годом приезжает в Дом правительства на Краснопресненской набережной. На встречах президент России, обычно, оценивает работу правительства и поздравляет министров с праздниками, а также затрагивает самые актуальные вопросы повестки.