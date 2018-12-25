Похороны погибших в шахте рабочих из Пермского края и Башкирии состоятся 26 декабря

Прощание с горняками из Пермского края и Башкирии, которые скончались из-за пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске, пройдет 26 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципалитеты регионов. Ранее стало известно, что пятеро погибших рабочих подрядной организации «УС-30» — из Пермского края, трое — из Башкирии, еще один родом из Краснодарского края. Его похоронят на родине после транспортировки тела.

Напомним, в субботу утром на шахте в Соликамске началось задымление и вспыхнул пожар. В результате девять человек остались заблокированы глубоко под землей. Спасти их не удалось.

Семьи погибших могут получить бесплатную психологическую помощью в кризисном кабинет при Краевой психиатрической больнице № 10 с 24 декабря.