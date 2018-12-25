Жертвами атаки на МИД Ливии стали три человека
Об этом сообщает агентство France Presse, приводя официальные данные.
«Три человека погибли в результате нападения на Министерство иностранных дел Ливии», - говорится в сообщении.
При этом о том, кто именно напал на внешнеполитическое ведомство Ливии, информации не приводится.
Ранее сообщалось, что атаке подвергся МИД Ливии в Триполи, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.
#BREAKING: Three dead in attack on Libya foreign ministry: new official toll pic.twitter.com/k71Hgpv0F2— AFP news agency (@AFP) 25 декабря 2018 г.