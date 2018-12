Жертвами атаки на МИД Ливии стали три человека

Об этом сообщает агентство France Presse, приводя официальные данные.

При этом о том, кто именно напал на внешнеполитическое ведомство Ливии, информации не приводится.

Ранее сообщалось, что атаке подвергся МИД Ливии в Триполи, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.

#BREAKING: Three dead in attack on Libya foreign ministry: new official toll pic.twitter.com/k71Hgpv0F2