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14:42   25 Декабря 2018
Весь мир

Жертвами атаки на МИД Ливии стали три человека

Жертвами атаки на МИД Ливии стали три человека

Об этом сообщает агентство France Presse, приводя официальные данные.

«Три человека погибли в результате нападения на Министерство иностранных дел Ливии», - говорится в сообщении.

При этом о том, кто именно напал на внешнеполитическое ведомство Ливии, информации не приводится.

Ранее сообщалось, что атаке подвергся МИД Ливии в Триполи, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.

 

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Автор: Александр Люблинский
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