Жертвами атаки на МИД Ливии стали три человека

Об этом сообщает агентство France Presse, приводя официальные данные.

«Три человека погибли в результате нападения на Министерство иностранных дел Ливии», - говорится в сообщении.

При этом о том, кто именно напал на внешнеполитическое ведомство Ливии, информации не приводится.

Ранее сообщалось, что атаке подвергся МИД Ливии в Триполи, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения.