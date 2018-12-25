Аксенов: Крым защищен от агрессии со стороны Украины

Крым надежно защищен от возможной агрессии со стороны Украины, жителям региона ничего не грозит. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что власти смогут дать отпор любому агрессору. По его словам, иногда украинская сторона пытается угрожать, однако это, скорее, просто словесные провокации.

«Насколько у них хватит наглости, чтобы обострить ситуацию? Цена высока вопроса — президентское кресло на Украине. Могут пойти на какие-то шаги, но уверен, что Крыму ничего не грозит», — заявил Аксенов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о возможной провокации в конце декабря со стороны Киева на границе с Россией.

Ситуация обострилась на фоне заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. По его словам, Киев собирается осуществить новый проход украинских судов через Керченский пролив.