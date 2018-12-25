Кремль не видит повода для экстренных совещаний из-за падения цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об этом журналистам во вторник, 25 декабря.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о планах главы России Владимира Путина обсудит эту тему с коллегами по ОПЕК+, в частности, с королем Саудовской Аравии.

По словам Пескова, вопрос находится под контролем правительства. Также «эффект» от соглашениях в рамках ОПЕК+ зачастую носит «отложенный» характер, поэтому оценку договоренностям нужно давать позже. Пресс-секретарь уверен, что по одной-двум неделям сделать это невозможно.

Представителя Кремля спросили, возможен ли рост цен на нефть в будущем. Песков предположил, что «коррекция цены» возможна, поскольку на нее направлены договоренности по ОПЕК+ на сокращение уровня добычи.

В начале декабря страны-участницы ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Добычу планируется снизить в первом полугодии 2019 года.