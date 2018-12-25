Четверо пострадавших при стрельбе в керченском колледже выписались из больницы в Москве

Об это сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Москвы. Также отмечается, что еще семеро пострадавших в керченской трагедии подростков остаются в Москве на лечении.

«Сегодня, 25 декабря, выписали четырех подростков, находившихся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Дети будут направлены в санаторий имени Н.К. Крупской в Евпатории для продолжения реабилитации», - сообщили в департаменте.

Там же отметили, что возможность лечения всех пострадавших в Керчи подростков обеспечивается Министерством здравоохранения Крыма.

По словам директора московского НИИ неотложной детской хирургии Валерия Митиша, все выписанные дети находятся в удовлетворительном состоянии. В течение двух месяцев им оказали полный объем медицинской помощи, провели несколько операций и полный курс ранней интенсивной реабилитации.

Напомним: стрельбу и взрыв в Керченском политехе 17 октября текущего года устроил один из учащихся учебного заведения Владислав Росляков. В результате трагедии погибли 20 человек – 15 учащихся и пятеро сотрудников колледжа, еще более 50 человек получили ранения. Сам Росляков покончил с собой.