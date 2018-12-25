Медведев: К 2024 году 70% госуслуг будут оказывать в цифровом формате

Около 70 процентов государственных услуг к 2024 году будут оказывать в цифровом формате. Об этом сообщил российский премьер Дмитрий Медведев.

Председатель правительства заявил, что на данный момент продолжается работа по развитию сервисов электронного правительства. Это поможет расширить доступ к госуслугам онлайн. Планируется, что в 2024 году в цифровой форме будут оказываться 70% госуслуг.

По словам Медведева, «для получения приоритетных услуг вовсе не должно требоваться личное присутствие».