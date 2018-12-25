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14:11   25 Декабря 2018
Россия

Медведев: К 2024 году 70% госуслуг будут оказывать в цифровом формате

Медведев: К 2024 году 70% госуслуг будут оказывать в цифровом формате

Около 70 процентов государственных услуг к 2024 году будут оказывать в цифровом формате. Об этом сообщил российский премьер Дмитрий Медведев.

Председатель правительства заявил, что на данный момент продолжается работа по развитию сервисов электронного правительства. Это поможет расширить доступ к госуслугам онлайн. Планируется, что в 2024 году в цифровой форме будут оказываться 70% госуслуг.  

По словам Медведева, «для получения приоритетных услуг вовсе не должно требоваться личное присутствие».  

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #общество #госуслуги

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