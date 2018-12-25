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14:09   25 Декабря 2018
Политика

Медведев: Маркировка коснется отраслей с высоким риском незаконного оборота товаров

Медведев: Маркировка коснется отраслей с высоким риском незаконного оборота товаров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что пилотный проект уже запущен. Сейчас маркировка распространяется на лекарства и обувь. Политик заявил об этом на заседании комиссии правительства по цифровому развитию.

В дальнейшем Кабмин планирует использовать маркировку на товары тех отраслей, где высок риск незаконного оборота продукции.

Работа проходит в рамках проекта по созданию в стране системы маркировки. Медведев подписал соответствующее распоряжение.

В мае этого года российское правительство утвердило список из 10 групп товаров, которые обязательно нужно маркировать специальными наклейками. В список, помимо прочего, вошли духи, туалетная вода и молочная продукция.

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Автор: Павел Никифоров
#медведев #политика #камбин

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