Медведев: Маркировка коснется отраслей с высоким риском незаконного оборота товаров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что пилотный проект уже запущен. Сейчас маркировка распространяется на лекарства и обувь. Политик заявил об этом на заседании комиссии правительства по цифровому развитию.

В дальнейшем Кабмин планирует использовать маркировку на товары тех отраслей, где высок риск незаконного оборота продукции.

Работа проходит в рамках проекта по созданию в стране системы маркировки. Медведев подписал соответствующее распоряжение.

В мае этого года российское правительство утвердило список из 10 групп товаров, которые обязательно нужно маркировать специальными наклейками. В список, помимо прочего, вошли духи, туалетная вода и молочная продукция.