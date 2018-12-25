Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации

Глава государства Владимир Путин во вторник проведет встречу с руководством Госдумы и Совфеда, а также с лидерами парламентских фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такие встречи президент традиционно проводит в конце года. На мероприятии выступят вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.