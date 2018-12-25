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13:53   25 Декабря 2018
Россия

Песков сравнил Telegram-каналы с разговорами на кухне

Песков сравнил Telegram-каналы с разговорами на кухне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле телеграм-каналы читают, но серьезно к ним не относятся. Его слова передал корреспондент ФАН.

Представитель Кремля уверен, что к информации, поступающей из телеграм-каналов, нельзя относиться серьезно. В Кремле кто-то читает эти каналы, кто-то нет, но у всех отношение соответствующее.

Песков сравнил сведения из мессенджера с «областью шепота друг другу на кухне». Такую черту пресс-секретарь считает исконно русской.

«Это у нас, у русских, так заведено», — отметил Песков.

Количество российских телеграм-каналов растет. Часто бывает так, что информацию администрация не проверяет. Зачастую запускаются фейковые новости. Роскомнадзор в апреле этого года заблокировал доступ к Telegram на территории России.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #песков #кремль #телеграм

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