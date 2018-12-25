Песков: Договоренностей о визите президента Турции в Россию пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что пока нет договоренностей о визите в Россию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Нет, пока в графике таких договоренностей нет. Пока я не располагаю такой информацией», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее во вторник ряд СМИ привел заявление президента Турции о том, что он намерен в ближайшие дни посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.