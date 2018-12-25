Визит Абэ в Россию находится в стадии согласования, сообщил Песков

Визит японского премьера Синдзо Абэ в Россию на данный момент находится в стадии подготовки и согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал сообщить подробности позже, в том числе даты визита.

Ранее газета «Санкэй» писала, что Абэ собирается посетить Москву 21 января, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, 12 января может состояться визит главы МИД Японии Таро Коно.