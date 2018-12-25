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 Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

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СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

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13:43   25 Декабря 2018
Весь мир

Визит Абэ в Россию находится в стадии согласования, сообщил Песков

Визит Абэ в Россию находится в стадии согласования, сообщил Песков

Визит японского премьера Синдзо Абэ в Россию на данный момент находится в стадии подготовки и согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал сообщить подробности позже, в том числе даты визита.

Ранее газета «Санкэй» писала, что Абэ собирается посетить Москву 21 января, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, 12 января может состояться визит главы МИД Японии Таро Коно.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #абэ

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