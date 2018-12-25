Путин посетит Сербию в январе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об этом журналистам во вторник, 25 декабря.

Сербский лидер Александр Вучич в ходе пресс-конференции 21 декабря сообщил, что его российский коллега приедет в Сербию 17 января. Вучич подчеркнул, что у него никогда не было проблем с открытостью в общении с Путиным.

«Мы оба можем сказать друг другу, что думаем», — заявил президент Сербии.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщал, что президент России приедет в Белград в январе. Путин и Вучич могут обсудить важные вопросы в сотрудничестве двух государств, а также развитие транспорта и инфраструктуры.