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13:41   25 Декабря 2018
Политика

Путин посетит Сербию в январе

Путин посетит Сербию в январе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об этом журналистам во вторник, 25 декабря.

Сербский лидер Александр Вучич в ходе пресс-конференции 21 декабря сообщил, что его российский коллега приедет в Сербию 17 января. Вучич подчеркнул, что у него никогда не было проблем с открытостью в общении с Путиным.

«Мы оба можем сказать друг другу, что думаем», — заявил президент Сербии.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщал, что президент России приедет в Белград в январе. Путин и Вучич могут обсудить важные вопросы в сотрудничестве двух государств, а также развитие транспорта и инфраструктуры.

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Автор: Павел Никифоров
#путин #песков #сербия

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