МЧС Узбекистана: Из-за схода лавины погибли три сноубордиста

Три сноубордиста погибли в результате схода лавины на территории спорткомплекса «Бельдерсай» в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Об этом во вторник сообщает узбекское Министерство иностранных дел, отмечая, что погибшим сноубордистам было от 19 до 24 лет.

«24 декабря примерно в 16:00 (14:00 по московскому времени) в горнолыжном центре «Бельдерсай» трое граждан на сноубордах заехали на территорию запрещённой, опасной для жизни зоны… произошёл сход снежной лавины, что привело к их гибели», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

К настоящему моменту тел погибших извлечены из-под снега. По факту трагедии проводится расследование.