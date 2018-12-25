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13:41   25 Декабря 2018
Весь мир

МЧС Узбекистана: Из-за схода лавины погибли три сноубордиста

МЧС Узбекистана: Из-за схода лавины погибли три сноубордиста

Три сноубордиста погибли в результате схода лавины на территории спорткомплекса «Бельдерсай» в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Об этом во вторник сообщает узбекское Министерство иностранных дел, отмечая, что погибшим сноубордистам было от 19 до 24 лет.

«24 декабря примерно в 16:00 (14:00 по московскому времени) в горнолыжном центре «Бельдерсай» трое граждан на сноубордах заехали на территорию запрещённой, опасной для жизни зоны… произошёл сход снежной лавины, что привело к их гибели», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

К настоящему моменту тел погибших извлечены из-под снега. По факту трагедии проводится расследование.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #узбекистан #лавина #сноубордисты

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