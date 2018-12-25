Аксенов пригласил Башара Асада на Ялтинский экономический форум

Глава Крыма Сергей Аксенов направил приглашение сирийскому лидеру Башару Асаду на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Он состоится 17-21 апреля 2019 года.

Представители президента Сирии пока на приглашение не ответили.

Ожидается, что в ЯМЭФ примут участие более трех тысяч человек из 100 стран. Почетными гостями форума станут делегации из Франции и Сирии. Ранее вице-председатель «Национального объединения» Луи Алио заявил, что собирается принять участие в работе форума в составе французской делегации, а лидер этой партии Марин Ле Пен заявила о планах прибыть на пленарное заседание форума в Ялте 19 апреля.