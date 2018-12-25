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13:32   25 Декабря 2018
Весь мир

Аксенов пригласил Башара Асада на Ялтинский экономический форум

Аксенов пригласил Башара Асада на Ялтинский экономический форум

Глава Крыма Сергей Аксенов направил приглашение сирийскому лидеру Башару Асаду на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Он состоится 17-21 апреля 2019 года.

Представители президента Сирии пока на приглашение не ответили.

Ожидается, что в ЯМЭФ примут участие более трех тысяч человек из 100 стран. Почетными гостями форума станут делегации из Франции и Сирии. Ранее вице-председатель «Национального объединения» Луи Алио заявил, что собирается принять участие в работе форума в составе французской делегации, а лидер этой партии Марин Ле Пен заявила о планах прибыть на пленарное заседание форума в Ялте 19 апреля.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #асад #ямэф

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