Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США

Второй пакет антироссийских санкций, которые Вашингтон намерен ввести в связи с «делом Скрипалей», не останется без ответа со стороны России.

С таким заявлением выступил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Мы как ведомство готовим предложения, а решение принимает президент. Я могу заверить, что ни одно действие ограничительного свойства не остается без ответа. Характер ответа может быть разный. Думаю, тот же подход будет применяться и впредь», - подчеркнул дипломат.

Также Рябков заявил, что отдача от вводимых Штатами санкций, но только в отношении нашей страны, но против граждан или юрлиц других стран, является нулевой и непонятно, зачем подобные ограничительные меры вообще нужны. Единственное, что несет урон в результате этих санкций это имидж самих США – реноме страны.