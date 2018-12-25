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13:32   25 Декабря 2018
Весь мир

Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США

Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США

Второй пакет антироссийских санкций, которые Вашингтон намерен ввести в связи с «делом Скрипалей», не останется без ответа со стороны России.

С таким заявлением выступил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Мы как ведомство готовим предложения, а решение принимает президент. Я могу заверить, что ни одно действие ограничительного свойства не остается без ответа. Характер ответа может быть разный. Думаю, тот же подход будет применяться и впредь», - подчеркнул дипломат.

Также Рябков заявил, что отдача от вводимых Штатами санкций, но только в отношении нашей страны, но против граждан или юрлиц других стран, является нулевой и непонятно, зачем подобные ограничительные меры вообще нужны. Единственное, что несет урон в результате этих санкций это имидж самих США – реноме страны.

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Автор: Александр Люблинский
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