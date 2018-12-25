Медведев подписал пакет документов по маркировке товаров

Российское правительство утвердило пакет документов по маркировке товаров, в частности, лекарств. Об этом сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительственной комиссии по цифровому развитию.

Медведев пояснил, что подписанные документы касаются маркировки и прослеживаемости товаров. В этой сфере действуют несколько пилотных проектов. Например, эксперимент касается табака, лекарств и обуви. Позже его распространят на те товары, риск незаконного оборота которых довольно велик.