Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отец Бутиной: Для оплаты адвоката россиянки нужно 30 миллионов рублей

Отец Бутиной: Для оплаты адвоката россиянки нужно 30 миллионов рублей

 Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся
Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

 СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

 Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны
Отец Бутиной: Для оплаты адвоката россиянки нужно 30 миллионов рублей

Отец Бутиной: Для оплаты адвоката россиянки нужно 30 миллионов рублей

 Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся
Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине

 СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство

СМИ: В Киеве неизвестный бросил в жилой дом взрывное устройство
Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

 Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны
13:21   25 Декабря 2018
Россия

Медведев подписал пакет документов по маркировке товаров

Медведев подписал пакет документов по маркировке товаров

Российское правительство утвердило пакет документов по маркировке товаров, в частности, лекарств. Об этом сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительственной комиссии по цифровому развитию.

Медведев пояснил, что подписанные документы касаются маркировки и прослеживаемости товаров. В этой сфере действуют несколько пилотных проектов. Например, эксперимент касается табака, лекарств и обуви. Позже его распространят на те товары, риск незаконного оборота которых довольно велик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#медведев #общество #маркировка товаров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...