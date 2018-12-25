МИД РФ: США не закроют каналы обмена информацией с Россией по Сирии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Штаты вряд ли закроют каналы обмена информации с Россией по Сирии после объявленного решения о выводе войска. Диалог будет продолжен, пишет РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что контакты между военными по сирийскому конфликту очень важны и востребованы, поэтому диалог будет продолжен. Он отметил, что с коллегами из Штатов существует несколько уровней такого диалога, у каждого из которых своя специфика.

Дипломат подчеркнул, что перекрыть эти каналы было бы большой ошибкой со стороны американцев. Но оснований ожидать чего-то подобного пока нет.