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13:13   25 Декабря 2018
Весь мир

МИД РФ: США не закроют каналы обмена информацией с Россией по Сирии

МИД РФ: США не закроют каналы обмена информацией с Россией по Сирии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Штаты вряд ли закроют каналы обмена информации с Россией по Сирии после объявленного решения о выводе войска. Диалог будет продолжен, пишет РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что контакты между военными по сирийскому конфликту очень важны и востребованы, поэтому диалог будет продолжен. Он отметил, что с коллегами из Штатов существует несколько уровней такого диалога, у каждого из которых своя специфика.

Дипломат подчеркнул, что перекрыть эти каналы было бы большой ошибкой со стороны американцев. Но оснований ожидать чего-то подобного пока нет.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #рябков #мид рф

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