Аксенов: Реализация национальных проектов в Крыму обойдется в 78 миллиардов рублей

Крым потратит 78 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов по различным направлениям, согласованных на территории республики.

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции во вторник. Его слова приводит РИА Новости.

«Все информация будет представлена публично после утверждения и согласования программ с федеральными министерствами по конкретным пунктам, пошагово, - отметил Аксенов, добавив при этом: - Из этих 78 миллиардов будет около 12 миллиардов выделено из средств республиканского бюджета. Везде будет софинансирование».

Также Аксенов сообщил, что всего в республике будет реализовано 11 нацпроектов, на основе которых уже разработано 49 региональных проектов, паспорта которых к настоящему времени уже утверждены. Сейчас все проекты проходят этап согласования с федеральными властями.