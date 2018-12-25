Рябков: Россия не получала от США официального уведомления о выходе из ДРСМД

Вашингтон не направлял Москве официального уведомления о выходе из Договора РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности), но Соединенные Штаты вряд ли собираются пересмотреть это решение.

Об этом во вторник заявил заместитель министра обороны России Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

По словам дипломата, каждый свой шаг американские власти обставляют и формулируют таким образом, что им становиться все труднее выйти из этой колеи. И это лишь подчеркивает, что Штаты не собираются поворачивать назад и рано или поздно произойдет официальная денонсация.

«Я практически исключаю, что американцы пересмотрят решение о выходе из договора», - отметил Рябков.

О выходе Соединенных Штатов Америки из Договора РСМД ранее не раз заявлял президент США Дональд Трамп, аргументируя этот шаг тем, что Россия, якобы, нарушает договоренность по ракетам средней и меньшей дальности. Также Вашингтон указывает на то, что многие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности, в первую очередь Китай, не заключали подобного Договора.