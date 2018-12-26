 Петербуржцы оценили работу властей города по уборке снега

Накануне врио губернатора Александр Беглов отругал ответственного вице-губернатора за недостаточно быструю и качественную уборку улиц и распорядился увеличить количество снегоуборочной техники.

В ночь с 25 на 26 декабря высота снежного покрова в Петербурге увеличилась на 8-10 сантиметров, рассказал «Политике Сегодня» главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. По замерам метеорологов, за ночь выпало около 10 миллиметров осадков. И хотя прошедший снегопад стал самым сильным за последнее время, повторить рекорд девятилетней давности ему не удалось: в декабре 2009 года снега выпало почти в три раза больше.

О надвигающемся сильном снегопаде МЧС предупредило заранее. И город подготовился. Накануне вечером врио губернатора Александр Беглов лично проинспектировал уборку центральных улиц и остался ею недоволен. Беглов дал срочное поручение вице-губернатору Николаю Бондаренко увеличить количество уборочной техники с 657 до 950 единиц. К слову, в 2009 году, рекорд которого по снегу еще не побит, убирали всего 700 машин.

Утром в среду уже в 2018 году сервис Яндекс.Пробки оценивал загруженность улиц Петербурга на обычные 6 баллов. Оценили работу коммунальщиков и сами горожане в соцсетях.

Вот это я понимаю быстрое реагирование. Беглов в Питере срочно вывел всю технику на уборку улиц от снега. Именно так и должна действовать любая городская власть. Надеюсь, московские чиновники не ударят лицом в слякоть и так же оперативно решат в столице снежную проблему????? pic.twitter.com/jcj8w5Fzhb — Леонид Дегтярёв (@leon_elk) December 25, 2018

Не знаю как центр, но Стачек, Ленинский и Жукова в 7.00 были почищены. Правда "карман" на Стачек, снег был только "размащан" — Борис Лядов (@stark_b) December 26, 2018

Ну так скажу пока справляются ... если бы и машину почистили , цены бы не было ! — Платов (@Molotok_74) December 25, 2018

Надо отдать должное, центральные магистрали севера Питер - расчищены по максимуму???????? — Сергей Щавинский 41+ (@shhavinskijj) December 26, 2018

Однако таким осадкам люди в целом рады. Горожане довольны, что наконец-то новый год в Петербурге будут встречать со снегом, а не с зелеными газонами, как было в последние годы.