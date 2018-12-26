Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков

 Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование

Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
Путин может приехать в Давос, заявил Песков

Путин может приехать в Давос, заявил Песков

 Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование

Лавров обсудит с главой МИД Пакистана афганское урегулирование
Украина снова не смогла продать судно «Норд»

Украина снова не смогла продать судно «Норд»

 Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации

Луценко назвал инцидент на Черном море третьей волной оккупации
Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Германия выступила против размещения ядерных ракет в Европе

 Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Более 17 тысяч человек в Индонезии эвакуированы из пострадавших от цунами районов
11:10   26 Декабря 2018
Россия

Петербуржцы оценили работу властей города по уборке снега

Петербуржцы оценили работу властей города по уборке снега

Накануне врио губернатора Александр Беглов отругал ответственного вице-губернатора за недостаточно быструю и качественную уборку улиц и распорядился увеличить количество снегоуборочной техники.

В ночь с 25 на 26 декабря высота снежного покрова в Петербурге увеличилась на 8-10 сантиметров, рассказал «Политике Сегодня» главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. По замерам метеорологов, за ночь выпало около 10 миллиметров осадков. И хотя прошедший снегопад стал самым сильным за последнее время, повторить рекорд девятилетней давности ему не удалось: в декабре 2009 года снега выпало почти в три раза больше. 

О надвигающемся сильном снегопаде МЧС предупредило заранее. И город подготовился. Накануне вечером врио губернатора Александр Беглов лично проинспектировал уборку центральных улиц и остался ею недоволен. Беглов дал срочное поручение вице-губернатору Николаю Бондаренко увеличить количество уборочной техники с 657 до 950 единиц. К слову, в 2009 году, рекорд которого по снегу еще не побит, убирали всего 700 машин. 

Утром в среду уже в 2018 году сервис Яндекс.Пробки оценивал загруженность улиц Петербурга на обычные 6 баллов. Оценили работу коммунальщиков и сами горожане в соцсетях. 

 

 

 Петербуржцы оценили работу властей города по уборке снега

Однако таким осадкам люди в целом рады. Горожане довольны, что наконец-то новый год в Петербурге будут встречать со снегом, а не с зелеными газонами, как было в последние годы.

 

Петербуржцы оценили работу властей города по уборке снега

Петербуржцы оценили работу властей города по уборке снега

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #петербург #общество #беглов #уборка #снег

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...