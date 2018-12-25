Петр Верзилов помогал Пентагону развернуть военную операцию в ЦАР

Группа Pussy Riot после выхода из тюрьмы устроила многомесячный тур по мировым звездам, а после этого и вовсе учредила фонд помощи заключенным и издание «Медиазона».

Все эти действия требуют большого количества денег, которых у Pussy Riot и их «продюсера» Петра Верзилова ранее не замечалось.

Еще более удивительной оказалась связь Верзилова с убийством в ЦАР журналистов РФ Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Как выяснилось, активист сам хотел принять участие в той командировке. Из-за того, что он планировал выбежать на поле во время финального матча ЧМ по футболу в Москве, он не поехал.

При этом после смерти журналистов он сделал собственное исследование, результаты которого, по данным «Новой газеты», получил прямо перед своим загадочным отравлением в сентябре 2018 года. С тех пор Верзилов оправился от отравления, но результаты расследования так и не опубликовал.

Журналисты RT выяснили кто помогал ему проводить расследование. По сообщению «Немецкой волны», это был глава правозащитной организации США The Voice Project Хантер Хини.

Хантер Хини — человек с интересной биографией. Изучив ее, можно понять, откуда появился грандиозный тур Pussy Riot, и деньги на издание «Медиазоны», а также объяснить командировку Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР.

Цель командировки, по словам пославшего их Центра управления расследованиями Ходорковского, состояла в поисках ЧВК Вагнера. Зачем именно журналисты РФ искали в ЦАР «компанию Вагнера» и почему с ними хотел поехать Верзилов — непонятно.

По словам самого Верзилова, Хантер Хини — друг и коллега. Он занимается разными американскими НКО. У Хини был громкий проект в ЦАР, направленный на возвращение детей-солдат домой. Хантер Хинии прибыл в Уганду волонтером, чтобы трудоустраивать беженцев.

Беженцы эти образовались в ходе долгого восстания под предводительством Джозефа Кони. Он провозгласил целью создание теократического государства, основанного на Библии и десяти заповедях. На деле же занимался систематическим похищением детей с целью использовать мальчиков в качестве солдат, а девочек — для проституции

Именно в одном из таких лагерей и началась новая жизнь Хантера Хини. По его словам, к нему обратились местные женщины, которые попросили записать и распространить несколько песен в жанре Dwog Paco. Это такие песни-обращения, в которых матери просят детей, воюющих на стороне Кони, вернуться домой.

После этого едет в США, где знакомится с дочерью Питера Гэбриелаи и организовывает The Voice Project. Песни записываются «на поддержку Уганды». При этом в самой Уганд строится сеть FM-радиостанций, которые начинают транслировать записанные в США «Dwog Paco». Юные воины складывают оружие и возвращаются по домам. Это было в 2009 году, пишет англоязычная «Википедия».

На самом же деле, к моменту создания The Voice Project, «армия» Кони уже три года как ушла из Уганды. В 2008 году Пентагон посылает в Уганду сотню своих военных с оружием. Госдепартамент выделил Invisible Children деньги, а США поместили Джозефа Кони в список плохих людей, Specially Designated Global Terrorists.

Зачем США посылают в Уганду военных в 2008 году, если Кони ушел из Уганды в 2006 году. The Voice Project и The Invisible Children —взаимодополняющие части единого целого.

Господняя армия сопротивления (ее остатки) ушли из Уганды в соседние страны. В ДР Конго, в Южный Судан. И в ЦАР в том числе. И деятельность The Invisible Children распространилась на эти страны.

Только в 2017 году правительственное агентство США USAID выделило The Invisible Children 7,5 миллиона долларов на деятельность в ЦАР для борьбы с оставшейся от армии Кони группировкой из 150 человек.

С помощью Invisible Children был подписан Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act — документ, который официально установил одной из целей внешней политики США поимку или убийство Джозефа Кони. По этому документу президент Обама отправил военных в Уганду.

При чем же здесь Хантер Хини? При том, что The Voice Project появляется в ЦАР в это время и он тесно связан с Invisible Children. Они партнеры и выделяют друг другу деньги.

Руководитель одной из НКО Уганды рассказал RT на условиях анонимности, что в северной Уганде, где и была война с армией Кони, никто не слышал и о The Invisible Children. Пока организация занимается лоббированием чиновников в США — Хини и его организация работают с обществеством и рассказывают обывателю США об ужасах ЦАР с помощью весомых звезд эстрады.

Песни «Dwog Paco» Хантера Хини — это не просто обращения матерей к сыновьям, а часть военной пропаганды с призывами к дезертирству. В Уганде для защиты его организации, других американских НКО и радиостанций появляется ЧВК Executive Outcomes. За ними следом прибывает спецназ США, который охотится Кони и другими командирами «Господней армии».

Глава одной из НКО Уганды рассказал RT на условиях анонимности, что в северной Уганде, где была война с «армией» Кони, никто не слышал о самой Invisible Children. Следователно, НКО развернули деятельность в сопредельных странах — Конго и ЦАР.

Интерено, что США охотятся на Джозефа Кони вот уже десять лет, но он все еще не убит и не пойман.

Еще весной 2017 года NBC утверждало, что сеть FM-радиостанций в ЦАР использовалась не столько для трансляции песен, сколько для разведки и передачи информации о передвижениях боевиков.

Уже в 2012 году, когда Pussy Riot находились в тюрьме, Хантер Хини начинает активно поддерживать девушек. Конечно, через The Voice Project. Осенью 2014 года отсидевшие участницы и Верзилов создают «Медиазону» — проект о том, что происходит в судах и на следствии. Откуда деньги, тогда никто не говорил.

С 2014 по 2017 издание финансирвоалось, по словам самого Верзилова, от иностранных источников прямо на счета сотрудников.

На протяжении последних десяти лет в ЦАР работают американские НКО, ЧВК и даже спецназ ВС США. Они заходят через бедную Уганду, но вскоре попадают в богатую на ресурсы ЦАР.

Безумная командировка в регион журналистов РФ Джемаля, Радченко и Расторгуева напрямую связана с представителем Pussy Riot Петром Верзиловым.

Русских журналистов убивают, и Верзилов заявляет, что его контакт в ЦАР (известно, кто) предоставит ему информацию об убийстве. И как раз в тот момент, когда эта информация попадает к Верзилову, того якобы отравляют. Информация так и не опубликована.

Много в этой истории остается тайной. Но в любом случае, достоверно известно, что Верзилова и его проекты финансировал человек, напрямую сотрудничавший с Пентагоном.