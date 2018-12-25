Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Смертельное ДТП произошло в Кавказском районе. В результате погибли шесть человек. Полиция организовала проверку по факту произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Примерно в 0.50 мск в дежурную часть ОМВД РФ по Кавказскому району поступило сообщение о ДТП. На 115-м километре трассы Темрюк–Краснодар-Ставрополь водитель «ГАЗ-31105» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Boxer.

На месте погибли оба водителя, а также трое пассажиров ГАЗа и несовершеннолетний пассажир Peugeot. Проходит проверка произошедшего, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.