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8:30   25 Декабря 2018
Россия

Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Смертельное ДТП произошло в Кавказском районе. В результате погибли шесть человек. Полиция организовала проверку по факту произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Примерно в 0.50 мск в дежурную часть ОМВД РФ по Кавказскому району поступило сообщение о ДТП. На 115-м километре трассы Темрюк–Краснодар-Ставрополь водитель «ГАЗ-31105» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Boxer.

На месте погибли оба водителя, а также трое пассажиров ГАЗа и несовершеннолетний пассажир Peugeot. Проходит проверка произошедшего, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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Автор: Виктория Разумовская
#кубань #дтп #общество

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