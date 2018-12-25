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Пентагон: США и Турция обсудят ситуацию в Сирии на этой неделе

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8:16   25 Декабря 2018
Весь мир

Пентагон: США и Турция обсудят ситуацию в Сирии на этой неделе

Пентагон: США и Турция обсудят ситуацию в Сирии на этой неделе

Представители военной отрасли США и Турции проведут переговоры на этой неделе, на которых обсудят ситуацию на северо-востоке Сирии и вопросы безопасности. Об этом сообщил представитель Пентагона Хезер Бабб, пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон и Анкара активно координируют все вопросы, которые касаются как безопасности Турции, так и ситуации на северо-востоке Сирии. Подробностей он не привел.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа приеъать с визитом в 2019 году.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #турция #политика

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