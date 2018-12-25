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8:04   25 Декабря 2018
Россия

Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам

Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам

Глава Хабаровского края Сергей Фургал в инвестпослании напомнил инвесторам о необходимости диалога и пообещал поддержку тем, кто готов строить бизнес и платить налоги в регионе.

Во вторник губернатор выступил на заседании правительства края с инвестиционным посланием. В нем он заявил, что готов начать диалог с теми, кто собирается строить свой бизнес, платить налоги на территории края и нести социальную ответственность. Власти региона могут в этом помочь, однако следует помнить, что «это дорога с двухсторонним движением».

Фургал отметил, что за девять месяцев 2018 года в край инвестировали более 84 миллиардов рублей. Это на десять процентов больше, чем в прошлом году. Хабаровский край на данный момент занимает третье место по объему привлечения инвестиций.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #хабаровский край #фургал

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