Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам

Глава Хабаровского края Сергей Фургал в инвестпослании напомнил инвесторам о необходимости диалога и пообещал поддержку тем, кто готов строить бизнес и платить налоги в регионе.

Во вторник губернатор выступил на заседании правительства края с инвестиционным посланием. В нем он заявил, что готов начать диалог с теми, кто собирается строить свой бизнес, платить налоги на территории края и нести социальную ответственность. Власти региона могут в этом помочь, однако следует помнить, что «это дорога с двухсторонним движением».

Фургал отметил, что за девять месяцев 2018 года в край инвестировали более 84 миллиардов рублей. Это на десять процентов больше, чем в прошлом году. Хабаровский край на данный момент занимает третье место по объему привлечения инвестиций.