Солнечный зайчик взломал потолок. Мединский прочитал стихи Егора Летова

Глава министерства культуры России Владимир Мединский во время интервью YouTube-каналу «Ещенепознер» прочел стихотворение рок-музыканта Егора Летова «Солнечный зайчик взломал потолок».

Имена министра и лидера известной группы «Гражданская оборона» стали появляться рядом в СМИ после скандала вокруг заявления Мединского на голосовании конкурса «Великие имена России». В Омске, который является родиной Летова, предлагали назвать аэропорт в его честь. Однако чиновник был против, так как считает неправильным присваивать чье-то имя еще при жизни. Напомним, что певец умер 19 февраля 2008 года.

В конце программы по традиции министру предложили погадать на сборнике стихотворений Летова. Ему необходимо было прочесть первые восемь строчек на случайно открытой странице. Выбор пал на «Солнечный зайчик взломал потолок», которое датировано 1993 годом. Ниже представлены строки, которые прочел Мединский:

Солнечный зайчик взломал потолок.

Закатился камешек на гору.

Пряная косточка свежего горя

Верно и яростно канула

В янтарную лету заслуженного долголетия.

Солнечный зайчик взорвал потолок.

Кончился почерк. Угасли дожди.

Стихло безмолвие. Родина настала.