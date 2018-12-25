Росавтодор хочет повысить лимит скорости на нескольких трассах

Федеральное дорожное агентство хочет расширить скоростной лимит на участках трасс в Псковской области, Пермском крае и на платных дорогах М-4 и М-11.

До 110 километров в час планку максимальной скорости повысят на участках трасс Псковской области М-9, Р-23, Р-56 и А-212, а в Пермском крае на отрезке Р-242. На платных дорогах «Дон» и «Москва — Санкт-Петербург» лимит поднимут до 130 километров в час.

Перед повышением максимально допустимой скорости необходимо обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, установить освещение, барьеры по оси проезжей части и противоослепляющие экраны. Тестовые участки с высокоскоростным потоком подтвердили увеличение безопасности при соблюдении требований.