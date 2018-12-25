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 Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле

Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле
7:16   25 Декабря 2018
Весь мир

Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле

Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле

Представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух заявил, что в результате нападения боевиков у правительственного знания министерства общественных работ в столице погибло 43 человека, десять людей получили ранения.

24 декабря у здания в Кабуле прогремело три взрыва. Нападавшие вошли в построение и взяли людей в заложники. Сотрудники сил безопасности республики ликвидировали преступников и освободили помещения. Во время операции погиб полицейский, 16 человек получили ранения. Из здания эвакуировали 310 сотрудников, как заявлял представитель министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими.

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Автор: Анна Манц
#кабул #афганистан

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