Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле

Представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух заявил, что в результате нападения боевиков у правительственного знания министерства общественных работ в столице погибло 43 человека, десять людей получили ранения.

24 декабря у здания в Кабуле прогремело три взрыва. Нападавшие вошли в построение и взяли людей в заложники. Сотрудники сил безопасности республики ликвидировали преступников и освободили помещения. Во время операции погиб полицейский, 16 человек получили ранения. Из здания эвакуировали 310 сотрудников, как заявлял представитель министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими.