Власти выделят миллион рублей на каждого нового работника в ДФО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о выделении субсидий для привлечения новых работников в регионы. В Дальневосточном федеральном округе на каждого нового привлеченного сотрудника готовы потратить миллион рублей. Документ находится в открытом доступе на сайте правительства.

Денежные средства получат Чукотский автономный округ, Амурская, Архангельская, Вологодская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская, Тамбовская и Ульяновская области, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края.

В пояснительной записке указано, что постановление позволит в будущем году помочь с переездом более 900 человек для трудоустройства в областях.