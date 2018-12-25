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6:48   25 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

Драка между депутатом Верховной Рады Украины Игорем Мосийчуком и политологом Александром Семченко произошла в эфире телеканала NewsOne. Началом ссоры стало высказывание политика, что Семченко — пропагандист России. Политолог в ответ заявил, что депутат «душевнобольной человек», который неизвестно как оказался в Раде.

Программа «Эпицентр украинской политики» вела прямой эфир. После словесной перепалки Мосийчук напал на оппонента с тростью. «Бойцы» периодически выкрикивали нецензурные слова.

Стоит отметить, что депутат не в первый раз прибегает к кулакам. Летом он дрался с депутатом Сергеем Шаховым в кабине лифта, а в прошлом году почти напал на бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили.

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Автор: Анна Манц
#драка #политолог #депутат #семченко #мосийчук

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