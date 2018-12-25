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6:31   25 Декабря 2018
Россия

Запуск второго пакета цифрового ТВ в Амурской области завершается

Запуск второго пакета цифрового ТВ в Амурской области завершается

Пресс-служба властей Амурской области сообщила о завершении запуска второго пакета цифровых телеканалов в регионе. Мультиплекс доступен в селах Сергеевка и Гуран. Сейчас в области работает 54 из 56 станций цифровой сети. Амурчане получили 20 бесплатных телеканалов. Приамурье полностью перейдет на цифровое вещание 15 апреля.

В 2019 году Россия перейдет на «цифру». Запуск сети предоставляет россиянам 20 бесплатных телеканалов высокого качества, которые ранее были лишь в платных пакетах. В мультиплексах нет региональных каналов. Министерство коммуникаций и связи РФ сообщило, что техническая возможность приема цифрового вещания оценивается в 98,5 процентов.

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Автор: Анна Манц
#приамурье #телевидение #цифра

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