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 Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле

Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле
Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

 Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам

Фургал: Власти Хабаровского края готовы помогать местным инвесторам
Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

Политолог и депутат Рады подрались в телеэфире

 Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы

Экс-глава МО Украины: Страна становится раздражителем для США и Европы
Пентагон: США и Турция обсудят ситуацию в Сирии на этой неделе

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 Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле

Более 40 людей погибло при атаке в Кабуле
6:20   25 Декабря 2018
Весь мир

Авиакатастрофа, из-за которой погибла глава штата Мексики, произошла из-за неисправности

Авиакатастрофа, из-за которой погибла глава штата Мексики, произошла из-за неисправности

Глава министерства безопасности Мексики Альфонсо Дурасо заявил, что причиной авиакатастрофы, из-за которой погибла глава штата Пуэбла и ее муж, стала неисправность. Однако еще нет данных о какой именно неисправности идет речь.

Вертолет упал в нескольких километрах от международного аэропорта Пуэблы. Все члены экипажа погибли. Воздушное судно держало курс на Мехико, однако потерпело крушение через десять минут с начала старта. В сети опубликованы фото инцидента, на котором видны следы горения.

Официальный представитель властей штата Макс Кортасар сообщил, что врио главы по закону становится генеральный секретарь правительства Родригес Альмейда. В течении трех-пяти месяцев пройдут выборы нового губернатора.

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Автор: Анна Манц
#авиакатастрофа #мексика #неисправность

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