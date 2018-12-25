Авиакатастрофа, из-за которой погибла глава штата Мексики, произошла из-за неисправности

Глава министерства безопасности Мексики Альфонсо Дурасо заявил, что причиной авиакатастрофы, из-за которой погибла глава штата Пуэбла и ее муж, стала неисправность. Однако еще нет данных о какой именно неисправности идет речь.

Вертолет упал в нескольких километрах от международного аэропорта Пуэблы. Все члены экипажа погибли. Воздушное судно держало курс на Мехико, однако потерпело крушение через десять минут с начала старта. В сети опубликованы фото инцидента, на котором видны следы горения.

Официальный представитель властей штата Макс Кортасар сообщил, что врио главы по закону становится генеральный секретарь правительства Родригес Альмейда. В течении трех-пяти месяцев пройдут выборы нового губернатора.