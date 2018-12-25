Андреевский флаг подняли на корвете ТОФ «Громкий»

На новом корвете Тихоокеанского флота «Громкий» поняли военно-морской Андреевский флаг. Об этом сообщает ТАСС. Флаг вручил командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко на торжественной церемонии. Он призвал экипаж судна ни при каких условиях не спускать его перед противником.

Сторожевой корабль «Громкий» заложили на Амурском судостроительном заводе 20 апреля 2012 года. Спустя пять лет корвет спустили на воду. Он прошел необходимые заводские ходовые и государственные испытания и подтвердил характеристики. Члены государственной приемной комиссии участвовали в испытательных мероприятиях с первого дня, такая практика прошла впервые в современной истории флота.