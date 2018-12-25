МЧС не удалось сделать фото обрушившейся сопки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обрушилась часть сопки в реку Бурея, частично перекрыв русло реки. Вертолет МЧС вылетел на место происшествия, однако сфотографировать территорию гидроэнергетикам не удалось из-за холода и отказа аппаратуры.

Об этом сообщил РИА Новости специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов. Он указал, что специалисты станции также отправились на место обрушения. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме, вода в водохранилище ГЭС есть, несмотря на снижение притока воды.

Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю указали об обрушении части сопки в 73 километрах от поселка Чекунда. Возможной причиной инцидента могло стать падение метеорита. В области ручья Малый Сандар спустился оползень.