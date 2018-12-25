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5:58   25 Декабря 2018
Россия

МЧС не удалось сделать фото обрушившейся сопки в Хабаровском крае

МЧС не удалось сделать фото обрушившейся сопки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обрушилась часть сопки в реку Бурея, частично перекрыв русло реки. Вертолет МЧС вылетел на место происшествия, однако сфотографировать территорию гидроэнергетикам не удалось из-за холода и отказа аппаратуры.

Об этом сообщил РИА Новости специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов. Он указал, что специалисты станции также отправились на место обрушения. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме, вода в водохранилище ГЭС есть, несмотря на снижение притока воды.

Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю указали об обрушении части сопки в 73 километрах от поселка Чекунда. Возможной причиной инцидента могло стать падение метеорита. В области ручья Малый Сандар спустился оползень.

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Автор: Анна Манц
#мчс #обрушение #сопка

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